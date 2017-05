Entretenimiento

Algunos detalles de los Premios Billboard 2017

Lunes, 22 Mayo 2017

El cantante Ludacris y la actriz Vanessa Hudgens, fueron elegidos como los conductores de los Billboard 2017.

Está gala se realizó en el T-Mobile Arena, las Vegas.



Durante la gala destacó la presentación de Celine Dion, quien llegó para interpretar el tema "My Heart Will Go On" en su aniversario 20 desde que se lanzó con la película "Titanic".



Además, de la gran noche del rapero canadiense Drake, quien se consagró como el ganador número uno al llevarse 13 galardones, incluidos mejor artista, mejor artista masculino y mejor álbum Billboard 200 ("Views").





También participaron de la gala Sam Hunt, Florida Georgia Line, John Legend, Halsey, la exintegrante de Fifth Harmony Camila Cabello y Julia Michaels.



La lista de los ganadores:

Artista del año: Drake.

Mejor Artista Femenino: Beyoncé.

Mejor Artista Masculino: Drake.

Mejor canción Top 100: The Chainsmokers feat. Halsey, "Closer".

Mejor álbum Billboard 200: Drake, "Views".

Mejor artista nuevo: Zayn.

Mejor dúo/grupo: Twenty One Pilots.

Mejor artista Billboard 200: Drake.

Mejor artista Hot 100: Drake.

Artista con más ventas: Drake.

Mejor artista en radio: Twenty One Pilots.

Mejor artista streaming: Drake.

Mejor artista en redes sociales: BTS.

Mejor tour del año: Beyonce.

Mejor artista de R&B: Beyonce.

Mejor gira de R&B: Beyonce.

Mejor artista de Rap: Drake.

Mejor gira de rap: Drake.

Mejor artista de country: Blake Shelton.

Mejor gira de country: Kenny Chesney.

Mejor artista de rock: Twenty One Pilots.

Mejor gira de rock: Coldplay.

Mejor artista latino: Juan Gabriel.

Mejor artista de música dance / electrónica: The Chainsmokers.

Mejor artista de música cristiana: Lauren Daigle.

Mejor artista de gospel: Kirk Franklin.

Mejor banda sonora / álbum de elenco: Hamilton: An American Musical.

Mejor álbum de R&B: Beyonce, Lemonade.

Mejor álbum de rap: Drake, Views.

Mejor álbum de country: Chris Stapleton, Traveller.

Mejor álbum de rock: Metallica, Hardwired... to Self-Destruct.

Mejor álbum latino: .Juan Gabriel,Los Duo 2.

Mejor álbum de música dance / electrónica: Lindsey Stirling, Brave Enough.

Mejor álbum de música cristiana: Lauren Daigle, How Can It Be.

Mejor álbum de gospel: Kirk Franklin, Losing My Religion.

Mejor canción - ranking hot 100: The Chainsmokers Featuring Halsey, "Closer".

Canción más vendida: Justin Timberlake, "Can't Stop The Feeling!".

Mejor canción de radio: Justin Timberlake, "Can't Stop The Feeling!".

Mejor canción online (audio): Drake Featuring WizKid & Kyla, "One Dance".

Mejor canción online (video): Desiigner, "Panda".

Mejor colaboración: The Chainsmokers Featuring Halsey, "Closer".

Mejor colaboración en country: Kenny Chesney Featuring Pink, "Setting The World On Fire".

Mejor canción en rock: Twenty One Pilots, "Heathens".

Mejor canción latina: Nicky Jam, "Hasta El Amanecer".

Mejor álbum de música dance /electrónica: .The Chainsmokers Featuring Halsey, "Closer".

Canción cristiana más popular: Hillary Scott & The Family, "The Will".

Canción de gospel más popular: Travis Greene, "Made A Way".