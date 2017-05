Entretenimiento

Creador del reto de “La Ballena Azul” es encontrado MUERTO

Detalles Publicado: Viernes, 12 Mayo 2017 18:51

Phillipp Budeikin un joven ruso de 21 años que estudió psicología, hasta que fue expulsado. En 2013 comenzó a crear retos suicidas con el nombre de F57 en la red social VKontakte, un equivalente a Facebook en Rusia.



El joven estaba detenido, acusado de haber creado grupos virtuales que incitan al suicidio, después de reportarse la muerte de varios jóvenes que se quitaron la vida siguiendo los retos de la “Ballena Azul”. Se trata de un peligroso reto que se ha extendido desde Rusia a varias partes del mundo y que consiste en la práctica de 50 desafíos que van desde ver películas de terror, permanecer despierto varios días, no hablar con nadie, dibujarse una ballena en la piel cortándose con un cuchillo, hasta arrojarse desde lo más alto de un edificio.



Autoridades del gobierno ruso dieron a conocer que el cuerpo de Philip Budeikin, fue encontrado sin vida en su celda, dentro del centro penitenciario de San Petersburgo. Según informes oficiales el joven falleció por sobredosis, luego de haber ingerido una excesiva cantidad de medicamentosutilizados en personas que sufren fuertes trastornos de ansiedad.



El diario San Petersburgo le realizó una entrevista, donde contó cómo surgió el juego y explicó qué lo motivó. Todo inició en el 2013, creando un “grupo de la muerte”, al que llamó “F57” en la red social Vkontakte, que es muy popular en países como Rusia,Ucrania y Bielorrusia, aseguró: “Murieron felices, les di lo que no tenían en la vida real: calidez,comprensión y comunicación”.



De igual forma, explicó que cuando se mantuvo activo como líder, dividió a los participantes en dos grupos: en gente y “residuos biodegradables”, estos residuos no tenían ningún valor para la sociedad y solo hacían daño.



“Estaba limpiando nuestra sociedad de tales personas”, concluyó.