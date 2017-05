Entretenimiento

Edith González, todo un ejemplo de optimismo

Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 17:00

En agosto del año pasado Edith González comenzó su batalla más dura, sin embargo la actriz mexicana no pierde la sonrisa, ni el optimismo ante esta dura prueba que la vida le ha puesto frente a sus ojos. En entrevista, la estrella de telenovelas cuenta que su mejor aliado en esta etapa de su vida es el humor.

“Es mala onda (el cáncer), le hablo y le digo ‘ya vete de aquí'. Yo me lo tomo hasta con sentido del humor, nadie lo entiende, porque tengo un humor negro, pero yo no pienso dejarme derrotar, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental”, aseguró.



A pesar de estar recibiendo quimioterapia para erradicar la enfermedad, ella dice que se siente radiante y feliz, es todo un ejemplo a seguir debido a la actitud con la que está enfrentando la enfermedad. A pesar de eso la actriz no pone pausa a su agenda de trabajo y tampoco a la social.



Siempre con una sonrisa, apareció muy contenta en un evento en la Ciudad de México, en donde lució por primera vez en público su nuevo look luego de raparse la cabeza. la artista.



En los Premios Luminius fue donde la actriz lució con orgullo su look sin recurrir a pelucas que ocultaran su calvicie. Acompañada de su esposo, Lorenzo Lazo, Edith posó con un vestido con estampados tropicales en tonos vedes, negros y rojos. Un colorido bolso a juego y grandes aretes de plumas complementaron su look que destacó por su gran sonrisa.



Además, lució un tatuaje, quizá temporal, del lado derecho de su cabeza. "Es difícil cuando estás viviendo el tratamiento. Fuera de eso estoy perfecta, todo bien, solo tengo cáncer", dijo a los medios sobre su enfermedad, a la cual sólo le presta el interés y atención necesaria, sin dejarse deprimi.