Entretenimiento

Tras declaraciones de su exesposa, Luis Fonsi cuenta su versión en carta

Detalles Publicado: Miércoles, 03 Mayo 2017 15:06

Luis Fonsi ha sido víctima de todo tipo de ataques por haber sido infiel y poco solidario con Adamari López, su ex esposa, quién sigue librando una batalla contra él desde que se divorciaran hace

casi ocho años, está quien publicó el libro ‘Viviendo’, donde deja muy mal parado al cantante de ‘Despacito’.



Sale a la luz una carta escrita por el cantante en el 2013, donde da su versión de los hechos.

Está es la carta :

He aguantado y he callado. Por ser un caballero, por respeto a ella y a lo que vivimos, por respeto a mí mismo. Portada tras portada, entrevista tras entrevista, de forma insensible y cruel se dicen cosas que nunca sucedieron.



Esta vez callar sería un error. Tomo por única y última vez la palabra. La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta sino que NO es fiel a la verdad. Convenientemente describe a un hombre insensible que abandonó a su esposa en medio de su lucha por vencer una difícil enfermedad.



Yo no soy esa persona. Lo que se ha dicho es una falta de respeto absoluta a mi integridad como ser humano, a mi pareja, a mi hija, a toda mi familia.



Cuando en el 2005, Adamari López, la mujer que yo amaba, fue diagnosticada con un tumor maligno en el seno, yo puse mi vida en pausa. Grabaciones, discos, giras, conciertos, TODO quedó detenido. Me sentí diagnosticado por igual. Me dediqué 100% a estar a su lado, para mantenerla positiva, para celebrar cada pequeña batalla ganada, para llenarla de amor. Siendo yo el primer testigo de cada uno de sus cambios, apoyándola, animándola, amándola. Fueron meses intensos, difíciles, pero de alguna manera mágica la misma situación nos acercaba más como pareja.



Juntos vencimos. Yo estuve a su lado durante TODO el tratamiento. La cuidé y limpié sus heridas.



Esa guerra la peleamos y la ganamos juntos. Con amor, paciencia, dedicación y respeto. Me casé con ella un año después, en el 2006. Enamorado de una mujer hermosa, para ese entonces ya libre de cáncer.



“Yo no te deseo como mujer”…. Esas palabras JAMAS salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente.



¿Como es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella? ¿Acaso soy yo el único que se da cuenta que esto no tiene sentido?



Cuando decidimos separarnos y eventualmente divorciarnos ya habían pasado casi 4 años libre de cáncer. Todo se ha mezclado para culpar, difamar, destruir y finalmente lucrarse con la venta de un libro. Nunca pedí, esperé o necesité gratitud o reconocimiento alguno.



Todo lo que hice lo hice por amor. Mi único deseo es que se escuche la verdad de lo que vivimos. El divorcio no es un delito…El amor en ocasiones se transforma, en ocasiones se acaba. La responsabilidad es compartida. No se puede ignorar lo que uno siente. Busqué ayuda profesional, hable mucho con mis padres. Sólo me di cuenta que nuestro matrimonio no tenía futuro. No es lo mismo rendirse que darse cuenta que ya es suficiente.



Y le hablé con la verdad. Los sentimientos, una separación, un divorcio, no se hablan en un día, no se dicen por teléfono.