Entretenimiento

Algunos datos de Marc Anthony que no sabías

Queremos contarle algunas curiosidades que talvéz no sepan del cantante y actor norteamericano Marc Anthony.



Este nace el 16 de setiembre de 1968 en New York, su verdadero nombre es Marco Antonio Muñiz Rivera,es el salsero preferido por muchos, de pequeño era tartamudo y prefería cantar que hablar y es así como nace su respeto por la música.



El padre de Marc no le gustaba que sus hijos hablarán inglés dentro de su casa, su comida favorita es arroz, pollo y habichuelas, le gusta pilotear helicópteros y de hecho le encantan los aviones es por ello que si no hubiese sido cantante sería piloto, otros de sus hobbies es pintar.



Su ídolo musical es Rubén Blades, a quien conoció en el rodaje de la película HACKERS y con el que mantiene una buena amistad. No le gusta la cocinar y el mismo lee sus correos además de responderlos, Marc estaduó en el Colegio de Nueva York, es un enamorado de la historia y le encanta ver el canal de Discovery.