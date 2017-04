Entretenimiento

Ricardo Arjona se enojó por una pregunta y dejó una entrevista en vivo con CNN (Video)

Detalles Publicado: Miércoles, 19 Abril 2017 18:14

Ricardo Arjona dejó plantado en medio de una entrevista al reconocido periodista Camilo Egaña de CNN en Español. La conversación había comenzado en un tono amigable con un recorrido por la carrera del guatematelco. Hasta que un pregunta le cayó mal y se retiró del set.

En un momento, Egaña le consulta al artista sobre las personas que critican su trabajo y qué opinaba del escrito del autor colombiano Iván Gallo, quien dice que el músico es un "mal poeta" y un "farsante" .

Egaña citó parte de este texto, y el cantante se molestó.

Incómodo con dichas declaraciones, le refutó al periodista que sólo había recopilado cosas malas sobre él. "Pensé que eras un comunicador bien intencionado. Yo creo que tendríamos que suspender la entrevista", dijo Arjona, a quien se notaba bastante molesto.

Y continuó: "Me parece de muy mal gusto", y lo acusó de no haber escuchado su disco. "Es que el disco me llegó ahora", contestó Egaña.

El periodista explicó que en realidad le interesaba saber por qué tenía tanto detractores, a lo que el cantante aún más enojado le contestó: "Esas cosas no deberías de preguntármelas a mí, preguntáselo a ellos. Armaste una entrevista buscando quién odia a Arjona".

Tras un corte comercial, Arjona ya no estaba en el set.

Minutos después, el intérprete publicó un irónico tuit en el que llamó al conductor como "Engaña" y diciendo que era "supuestamente listo".

Por su parte, Egaña le respondió a través de Facebook con un extenso texto, en donde asegura que el músico de 53 años no acepta las críticas y se olvida de sus inicios.

"Cuesta creer que alguna vez fuera él quien iba al aeropuerto a buscar a los artistas, el que les servía el café… Esta noche y por derecho propio, Ricardo Arjona protagoniza este programa, porque hablando se entiende la gente", dice al final de la publicación.

https://www.youtube.com/watch?v=CrvsdFMA6hk

Fuente: infobae