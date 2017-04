Entretenimiento

Juan Gabriel, entre los nominados a los premios Billboard

Detalles Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 15:34



Juan Gabriel, J Balvin, Maluma, Nicky Jam y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho figuran como nominados en el apartado de mejor artista latino de los premios Billboard, informaron hoy los organizadores de estos galardones a través de un comunicado.

Además, Juan Gabriel hizo doblete en las candidaturas a mejor álbum latino al obtener dos menciones por sus discos "Los Dúo 2" y "Vestido De Etiqueta: Por Eduardo Magallanes".

Le acompañan en esta categoría los artistas J Balvin ("Energía"), CNCO ("Primera Cita") y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ("Recuerden Mi Estilo").

Con 22 nominaciones por cabeza, una cifra que supone un nuevo récord en estos galardones, los artistas Drake y The Chainsmokers lideraron las candidaturas a los premios Billboard.

A poca distancia se situaron Twenty One Pilots, con 17 menciones, y Rihanna, que aspirará a llevarse 14 reconocimientos.

En la categoría reina, que premia al mejor artista, figuraron como candidatos Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots y The Weeknd.

Por su parte, Justin Bieber, Drake, Future, Shawn Mendes y The Weeknd competirán por el premio al mejor artista masculino, mientras que Adele, Beyoncé, Ariana Grande, Rihanna y Sia harán lo propio en el apartado femenino.

Asimismo, Alessia Cara, Desiigner, Lil Uzi Vert, Lukas Graham y Zayn lucharán por el galardón al mejor nuevo artista.

Los premios Billboard reconocen a los artistas más exitosos del año en EE.UU. según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.

La edición 2017 de los premios Billboard se celebrará el 21 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y será emitida en directo por la cadena ABC.