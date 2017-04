Entretenimiento

Juanes: presidencia de Trump "es fatal, de mucha desconfianza y depresiva"

El cantautor colombiano Juanes dijo hoy en San Juan, donde promociona su nuevo disco "Mis planes son amarte", que la presidencia de Donald Trump es "fatal, de mucha desconfianza y depresiva", en especial para las nuevas generaciones que buscan un mejor futuro económico en Estados Unidos.

"El mensaje es muy duro, en especial para las nuevas generaciones", sostuvo Juanes a periodistas locales tras presentar su nuevo proyecto, que consta de doce canciones y cada una con un vídeo musical que se entrelazan hasta crear un largometraje que dirigió el puertorriqueño Kacho López Mari.

En la reciente campaña presidencial en EE.UU., Trump dijo cuando México envía a su gente, "no envía lo mejor, no los envía a ustedes. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos asumo que son buenas personas, pero yo hablo con guardias fronterizos y eso tiene sentido común".

El pasado 18 de marzo, Juanes salió en defensa de los latinos y los inmigrantes frente a las polémicas medidas de Donald Trump, y dijo que da la impresión de que con este presidente de EE.UU. hay escándalos casi cada día.

"Sinceramente no sigo los tweets de él, solo lo que puedo ver en las noticias. Pero es como que todos los días hay algo nuevo, hay un escándalo nuevo, hay una forma diferente de mostrar una arrogancia que a mí no me gusta", afirmó Juanes en una rueda de prensa poco antes de cantar en el L Festival en Pico Rivera, una ciudad a unos 20 kilómetros al sureste de Los Ángeles.