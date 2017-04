Entretenimiento

Maroon 5 destinará parte de venta de concierto en Lima a víctimas de lluvias

La banda estadounidense Maroon 5 actuará en el Estadio Nacional de Lima el 19 de septiembre, como parte de su gira mundial, y un porcentaje de la venta de entradas será destinado a los damnificados por las inundaciones en Perú, informaron hoy los organizadores.

El grupo pop que ha vendido más de 17 millones de álbumes con éxitos como "Moves Like Jagger", "This Love", "She Will Be Loved" y "Makes Me Wonder", tendrá como artista invitado a Incubus, la banda de California, que interpreta clásicos del rock como "Wish you were here", "Dig", "Summer Romance" o "Drive".

La gira mundial de Maroon 5 empezó en febrero del 2015 y ha sumado 120 conciertos en más de 30 países.

La banda formada por Adam Levine en la voz, Jesse Carmichael en el teclado, James Valentine en la guitarra, Mickey Madden en el bajo, Matt Flynn en la percusión y PJ Morton en teclado ha alcanzado su décimosegundo éxito con "Do not Wanna Know" junto a Kendrick Lamar y el album V debutó en el primer lugar del ránking Billboard.