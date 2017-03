Entretenimiento

John Legend da un breve concierto por sorpresa en una estación de Londres

El músico y actor estadounidense John Legend sorprendió hoy a los viajeros que subían o bajaban de los trenes en la céntrica estación londinense de St Pancras con una breve actuación inesperada en uno de los pianos que suelen estar instalados allí.

El ganador de diez premios Grammy, parte del reparto en el musical "La La Land", advirtió poco antes del recital a través de Twitter a sus seguidores de que estaba llegando a Londres desde París en el tren Eurostar.

Veinte minutos después, una multitud de personas había acudido a la estación para escuchar a Legend tocar durante apenas ocho minutos, una interpretación que incluyó los temas "All Of Me" y el recién estrenado "SureFire", según han contado medios británicos.

El artista estadounidense está a punto de comenzar una gira internacional, el próximo 12 de mayo en Miami (Estados Unidos).

Ese "tour" le llevará de vuelta en septiembre al Reino Unido, donde tiene programadas nueve actuaciones, mientras que el 12 de octubre llegará a España para tocar en Barcelona.

La administración de la estación de St Pancras aprovechó la ocasión para sortear a través de las redes sociales dos entradas para uno de sus conciertos en el Reino Unido.