Entretenimiento

Kate del Castillo casi vive su propia historia en nueva serie "Ingobernable"

La actriz mexicana Kate del Castillo, famosa por su papel protagonista en la aclamada telenovela "La Reina del Sur", aseguró que su personaje en la serie "Ingobernable" le recuerda a sus últimos dos años en los que siente que ha "arriesgado la vida" y se ha visto "sola contra el mundo".

Del Castillo, que acaparó la atención mediática por su relación de amistad con el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, al que defendió en un principio y con quien llegó a reunirse en 2015, vuelve con esta segunda producción original mexicana de la plataforma Netflix después de unos meses de calma y alejada de la política de su país.

"No aprendo", dijo la actriz que interpretará el papel de la primera dama mexicana Emilia Urquiza en la serie.

La mexicana, aseguró que no puede "quedarse callada" ni dejarse amedrentar ante situaciones que no la "dejan vivir", por eso llamó a sus compatriotas a que "levantasen la voz" para que no los "traten a patadas".

"Puedo decir lo que se siente al querer demostrar tu inocencia, todo está en contra tuya y todo pinta que eres culpable", aseveró Del Castillo en una entrevista en Miami, Florida (EEUU).

La actriz confirmó que no puede regresar a México hasta que su caso con la justicia termine y que la sensación que tiene su personaje en "Ingobernable" también la tiene ella "registrada" en su cuerpo.

"No tenía que hacer la investigación muy lejos", para interpretar este papel, dijo la actriz de "Dueños del paraíso".

Del Castillo bromeó con que este proceso le ha servido para ser "mejor actriz" y pide que, al menos, "salga algo bueno" de lo sucedido durante unos últimos años en los que la actuación le ha servido para "desfogarse".

Afirmó que no aprende a "quedarse callada" por eso sacó su papel en "Ingobernable", una serie en la que se toca la realidad política y social mexicana y que, antes de su estreno, en México la están comparando con la vida del presidente Enrique Peña Nieto y su mujer, Angélica Rivera.

No obstante, la actriz mexicana, de 44 años de edad, reveló que para el personaje de Emilia Urquiza se inspiró en otra primera dama de ficción, Claire Underwood de "House of Cards", interpretada por Robin Wright.

Preguntada por la posible recepción de "Ingobernable" por la clase política en México, Kate del Castillo recalcó que más que un problema la obra es una "oportunidad" para los gobernantes y que recibir represalias por la serie sería "muy tonto".

"Es un momento para el que México se abra a la libre expresión, a tener chance de decir las cosas como son", insistió.

Kate del Castillo, coprotagonizará "Ingobernable" junto al actor español Maxi Iglesias quien aseguró hoy a Efe que la serie le ha abierto una "ventana totalmente desconocida" a la realidad mexicana, que es diferente a las noticias que le llegan a España.

Iglesias interpretará en "Ingobernable" el papel de "Ovni", un hacker español que se marcha como fugitivo a México porque le busca la Interpol.

Allí, se ve involucrado sin quererlo en la huida de la primera dama Emilia Urquiza (Del Castillo), que también se encuentra fugitiva al ser sospechosa de la muerte de su marido, el presidente Diego Nava, interpretado por Erik Hayser, en extrañas circunstancias.

El actor indicó que esta nueva producción es un proyecto de acción en el que se viven momentos de "seriedad y tensión latente" con el que espera causar "reacciones" en la sociedad mexicana por los temas políticos y sociales que toca.

De acuerdo con un comunicado difundido por Netflix, la primera temporada de esta serie original constará de 15 capítulos y se estrenará en la plataforma el próximo 24 de marzo en 190 países de manera simultánea.