Entretenimiento

Paulina Rubio comparte sus paseos matutinos con su bebé

Detalles Publicado: Martes, 14 Marzo 2017 17:38



La cantante mexicana al parecer se encuentra muy orgullosa de sus hijos, y esto lo demuestra publicando fotografías de los mismos en sus redes sociales.

De esta manera, ella presume a través de Instagram, sus paseos matutinos con su pequeño hijo Eros, de tan sólo 1 año de edad, en un coche para bebé.

"Así ha sido mi mañana. Enamorada!" este es el mensaje que compartió la intérprete que describe su mañana con su bebé Eros, quien cumplió su primer año el 5 de marzo.

Aunque parece que está teniendo uno de sus mejores momentos de su vida personal, la cantante ha informado que se encuentra trabajando para un nuevo álbum. "Aún no puedo decir el título porque se están rumoreando algunos títulos que no son ciertos y yo me quiero guardar una sorpresa para mis fans" comentó Paulina.

El álbum se espera que salga a la venta a finales de julio e iniciará una gira oficial en México, pasando por países en centro y sur américa.