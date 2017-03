Entretenimiento

Natalie Portman, una mamá que ya tiene la parejita

La actriz Natalie Portman dio a luz a una niña llamada Amalia, su segundo hijo con el coreógrafo francés Benjamin Millepied.

Un representante de la intérprete aseguró que la niña nació el 22 de febrero, e informó de que tanto la madre como la pequeña se encuentran felices y en buen estado de salud.

El nacimiento de Amalia fue la razón por la que Portman canceló a última hora su presencia el 26 de febrero en la ceremonia de los Óscar, a los que estaba nominada como mejor actriz por el filme “Jackie”, del cineasta chileno Pablo Larraín. Portman y Millepied son también padres de un niño de cinco años llamado Aleph.

La pareja se conoció durante el rodaje del largometraje “Black Swan” (2010), una película con la que Portman ganaría el Óscar a la mejor intérprete femenina.

Portman y Millepied se casaron en agosto de 2012 en Big Sur, en la costa central de California, en una ceremonia íntima por el rito judío.

Natalie Portman, una Jackie magistral

Sobre su interpretación en Jackie, Natalie Portman contó que hay muchas imágenes y grabaciones de audio de Jackie Kennedy, tanto de su faceta pública como privada y eso les ayudó a comprobar su cambio de personalidad en función de con quién estuviera, principalmente a través de su voz.

Pero más allá de eso y de algunas anécdotas, la actriz reconoció que tuvo que usar la imaginación para muchas de las situaciones que plantea la película. “El día de antes (del asesinato de Kennedy), su gran preocupación era el color del vestido” y después de la tragedia todo cambió, pero de esa situación se sabe menos.

Partiendo de una entrevista en la que Jackie Kennedy recuerda la muerte de su esposo, el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, el realizador muestra desde el momento del asesinato en Dallas a cómo la viuda organiza el funeral de Estado o la relación que tiene con su cuñado Robert (Peter Sarsgaard), mientras se plantea un futuro completamente diferente al que tenía diseñado.

Con una estructura a base de “flahsbacks”, usando el blanco y negro para simular las entrevistas en televisión y unas pocas imágenes reales del entierro de Kennedy, Larraín construye una película interesante y desmitificadora.

La sólida narración atrae al espectador hacia el personaje menos conocido de ese Camelot en el que reinaron los Kennedy y del que Jackie era quizás el personaje más disonante de la familia.

“Es una mujer joven, símbolo para mucha gente, es una madre, una esposa, una esposa traicionada…hay muchos aspectos de ella con los que tuve que trabajar”, explicó Portman.

La actriz se muestra tímida e insegura cuando interpreta a una Jackie recién llegada a la Casa Blanca; destruida y atacada tras la muerte de su marido, pero también fuerte y decidida cuando toma las riendas para preservar la memoria del presidente de Estados Unidos y la suya propia.

Un viaje al interior de Jackie, de su mundo y de sus circunstancias, como señaló Larraín, para quien la película muestra a “alguien con una gran gran crisis y cómo se enfrenta a ello”.

Y para mostrar esa crisis, el realizador optó por situar la cámara lo más cerca posible de Portman. “Era la manera de hacer sentir el proceso que atraviesa”, explicó.

La cámara junto a su rostro hace aún más omnipresente a Portman que lleva todo el peso de al película con un personaje complejo por el hecho de ser muy conocido por todos.

“Es quizás el personaje más peligroso que he interpretado porque todo el mundo sabía cómo hablaba, cómo se movía, nunca había interpretado a un personaje así. Es aterrador porque nunca me he creído una gran imitadora, pero espero que (los espectadores) vean a Jackie”, señaló la actriz, aunque reconoció que “es inevitable” poner parte de uno mismo en cada papel.