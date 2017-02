Entretenimiento

Ricky Martin desea tener una hija

El cantante puertorriqueño Ricky Martin contó que desea tener una hija con su prometido Jwan Yosef para ampliar su familia.

Él ya es padre de dos niños, gemelos de ocho años, que nacieron por una madre de "alquiler" y que ahora cuida con su pareja.

Ricky, quien participó en el Festival de Música Sanremo (Italia) dijo a una estación local de radio acerca de sus planes para extender su familia.

cuando se le preguntó por cómo estaban sus hijos, él contestó "Son hermosos, tienen 8 años. Son gemelos hermosos y crecen muy rápido. Y ahora quiero más. Quiero una niña pequeña muy pronto".

"Todavía no me he casado, pero sí estoy comprometido y ha sido algo hermoso. Nos acabamos de mudar a Los Ángeles y ha sido muy especial. Ha sido un año muy hermoso".

Ricky empezó a salir con el pintor Jwan en abril de 2016 y anunciaron su compromiso en el show de Ellen DeGeneres en noviembre del año pasado.