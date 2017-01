Entretenimiento

Investigan a Madonna por comentario de "explotar la Casa Blanca"

Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 17:27

El Servicio Secreto de Estados Unidos iniciará una investigación por los comentarios que realizó la cantante Madonna al expresar que "explotaría la Casa Blanca" durante la Marcha de Mujeres en Washington el pasado sábado.

"Estoy enojada. Sí, estoy indignada. Sí, he pensado mucho en explotar la Casa Blanca. Pero sé que esto no cambiará nada. No podemos caer en la desesperación".

De esta manera, la cantante expresó su molestia al público durante la Marcha de las Mujeres que se realizó en Washington el pasado sábado, donde participaron miles de personas que protestaban contra el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Un portavoz del Servicio Secreto indicó que habían que se encontraban enterados de la situación y abrirá una investigación, pero la decisión final sobre procesarla la tomaría la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La cantante interpretó las canciones "Express Yourself" y "Human Nature", donde en la última canción agregó las letras "Donald Trump, suck a d****", que fue televisado en vivo y generó problemas para las cadenas televisivas, por lo que tuvieron que disculparse por el evento.

Aparte de Madonna, estrellas como Alicia Keys, Amy Schumer, Scarlet Johansson, Cher, Julia Roberts y Katy Perry participaron en la actividad.