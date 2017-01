Entretenimiento

Carla Morrison pide más oportunidades para las mujeres en la música

La cantante mexicana Carla Morrison dijo que se prepara para la entrega de los premios Grammy teniendo muy presente que representa a los latinos en un momento importante y que las mujeres necesitan más oportunidades en la música.

"Yo siento que represento a la mujer, a los latinos y a los chicanos. Por eso me emociona tanto la nominación para 'Amor Supremo'. Con lo que está pasando hoy en día es algo importante y poderoso tener la oportunidad de hablar en un momento tan necesario", dijo en una entrevista telefónica.

Morrison, una de las artistas "indie" más exitosas de la música latina, no solo se refiere a la atmósfera política que se vive en Estados Unidos a punto del cambio de Administración, sino a la realidad que viven las mujeres en la industria musical en español.

"Me afecta profundamente el que se esté hablando así de nosotros (de los latinos). No es justo", indicó al expresar su preocupación por la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Por eso, dice, se le hace "tan emocionante" la nominación de su disco al Grammy a mejor álbum latin rock, urbano o alternativo.

"Quiero que la gente que está sufriendo vea que sí vale la pena tener sueños y que sí se pueden cumplir sin traicionar quién eres", subrayó.

Lo mismo quiere que vean las mujeres latinas que tratan de hacerse un nombre en la música. Para inspirar con su ejemplo, Morrison quiere hacer mucho más que aprovechar la gran palestra que le da el ser nominada a un Grammy.

"Amor Supremo" compite en la misma categoría con "iLevitable" de ile, "L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)" de Illya Kuryaki & The Valderamas, "Buenaventura" de La Santa Cecilia y "Los Rakas" de Los Rakas.

"Las mujeres en la música latina necesitan más oportunidades, que nos abran más la puerta, porque el talento y el coraje ya los tenemos de sobra", destacó en relación al desequilibrio de los éxitos en venta y difusión de la música hecha por hombres frente a la de mujeres.

Entre 1986 y 2016, apenas cinco mujeres lograron más de cinco canciones en el primer puesto de la cartelera de música latina del país y fueron Gloria Estefan, Shakira, Selena, Ana Gabriel y Paulina Rubio.

En la primera semana de 2017, solo Shakira, Jennifer López y Karol G estaban en la cartelera de las 50 canciones más populares de la cartelera Billboard. Todas ellas con duetos con hombres.

Morrison, quien ha hecho su carrera fuera de la industria discográfica tradicional, está haciendo un documental para dar a conocer "las adversidades que enfrenta una mujer independiente, una mujer mexicana en la música", explicó.

"Quiero que se sepa cómo es difícil y todo lo que se tiene que hacer para sacar un proyecto como mujer, como empresaria, como una mujer que no es perfecta, pero es normal", agregó.

Es justamente esa normalidad con la que se define, una de las clave de su éxito. "A la gente le gusta mucho la realidad de mi proyecto, cómo me presento, que soy una chica normal, que habla del amor de una manera muy real. Que soy auténtica", aseguró.

En ese contexto confiesa que le gusta que su música sea considerada alternativa. "Es una rebeldía no encerrarse. Seguir evolucionando y con la libertad de cambiar", indicó.

Un cambio que le interesa es el de explorar letras que vayan más allá del amor y del desamor, que han sido los temas protagonistas de los cinco discos que ha sacado desde 2009.

"Siempre estoy componiendo, pero aun no me he puesto a pensar en el próximo disco. No he podido darle la atención que se merecería el próximo, pero si quisiera tocar temas diferentes", reconoció.

Tampoco le ha puesto cabeza al atuendo para la ceremonia de entrega los Grammy, que tendrá lugar el 12 de febrero en la ciudad californiana de Los Ángeles. "Quiero ir con algo con lo que me sienta auténtica, que vaya de acuerdo con quién soy y con lo que quiero decir", explicó.

"Amor Supremo" ya le ganó a Morrison una gira limitada por Estados Unidos, un Latin Grammy por la canción "Vez primera" y una nominación en la categoría álbum del año en Premios Lo Nuestro.

Aseguró que ir a los Grammy no formaba parte de sus fantasías infantiles, en su natal Tecate, una localidad pequeña del estado mexicano de Baja California.

Aunque sí se siente emocionada de poder compartir un espacio con las grandes mujeres de la música internacional. Adele y Beyoncé son dos de las estrellas que le gustaría conocer.